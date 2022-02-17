Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 14:27
Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı 18, 19, 20 ve 21 Şubat’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 26. haftada oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

18 Şubat Cuma

20.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Galatasaray: Arda Kardeşler


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