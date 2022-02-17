Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı 18, 19, 20 ve 21 Şubat’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 26. haftada oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
18 Şubat Cuma
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan Bayarslan
20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Yasin Kol
21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray: Arda Kardeşler
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