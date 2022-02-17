Sivasspor maçında sakatlanan Muslera, Avrupa Ligi maçlarına yetiştirilmeye çalışılıyor

Galatasaray'da Fernando Muslera sahalara dönüş için hazırlıklarına devam ediyor. Sağlık heyeti, Uruguaylı kaleciyi Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarına yetiştirmeyi hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 18:37
Sivasspor maçında sakatlanan Muslera, Avrupa Ligi maçlarına yetiştirilmeye çalışılıyor
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Galatasaray'da Fernando Muslera geçen hafta başladığı bireysel antrenmanları sürdürüyor.

Diz bağlarından geçirdiği sakatlığın ardından tedavi sürecini tamamlayan 35 yaşındaki file bekçisinin durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Fernando Muslera, NTV Spor'un haberine göre, Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarına yetiştirilmeye çalışılıyor.



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