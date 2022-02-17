Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta, 18 Şubat'ta oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı 18 Şubat Cuma, 19 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
26. hafta, Konyaspor - Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleleriyle başlayacak. Bu hafta Beşiktaş, Altay’ı, Fenerbahçe de Hatayspor’u konuk edecek.
Lider Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 26. hafta Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayla sona erecek.
Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı şu şekilde:
18 Şubat Cuma
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş - Altay
20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor
21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray
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