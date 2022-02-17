17 Şubat 2022 Perşembe, 10:55

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı 18 Şubat Cuma, 19 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

26. hafta, Konyaspor - Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleleriyle başlayacak. Bu hafta Beşiktaş, Altay’ı, Fenerbahçe de Hatayspor’u konuk edecek.

Lider Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 26. hafta Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayla sona erecek.



Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı şu şekilde:



18 Şubat Cuma



20.00 Konyaspor - Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir



19 Şubat Cumartesi



13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor

16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş - Altay



20 Şubat Pazar



13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor

16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor



21 Şubat Pazartesi



20.00 Göztepe - Galatasaray

