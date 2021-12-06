Göztepe, Gaziantep FK'yı yenerek Süper Lig'de 5 maç sonra ilk kez kazandı
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe, 5 maç sonra ilk kez kazanmış oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 45+4. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 61. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.
Göztepe'de Obinna, 58. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 14'e yükselterek 17. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 18 puanla 16. sırada yer buldu.
Göztepe, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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