Göztepe, Gaziantep FK'yı yenerek Süper Lig'de 5 maç sonra ilk kez kazandı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 22:14

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 45+4. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 61. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

Göztepe'de Obinna, 58. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 14'e yükselterek 17. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 18 puanla 16. sırada yer buldu.

Göztepe, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.