Göztepe gol yemeden çeyrek finalde
Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Göztepe, gol yemeden tamamladığı B Grubu'da 2. sırada yer alarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son hafta maçında Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç misafir takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Juan, 38 ve 46. dakikalarda Kuryu Matsuki, 50. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 73. dakikada Nazım Sangare attı.
Göztepe böylece gol yemeden 3'te 3 yaparak 9 puan topladı ve B Grubu'nu averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada tamamlayarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı.
Etiketler: #göztepe #kasımpaşa #ziraat türkiye kupası
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