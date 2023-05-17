Göztepe ilk hedefine ulaştı!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 18:32

Güncelleme: 17.05.2023 - 18:32

Gürsel Aksel Stadı'nda hafta içi mesai saati olmasına rağmen müthiş taraftar desteğini arkasına alan Göztepe, doğrudan Süper Lig'e çıkma peşindeki rakibi karşısında son dakikalara kadar üstün oynasa da galibiyeti koparamadı. Sahadan 1 puanla ayrılmayı başaran sarı-kırmızılılar üst üste 3'üncü beraberliğini alıp ilk 7 hedefini tutturdu. Puanını 59'a çıkaran İzmir ekibi son hafta deplasmanda 61 puandaki kendisi gibi play-off'u garantileşen Bodrumspor'un karşısına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar Bodrum'da finallerdeki olası rakiplerinden Bodrumspor önünde kazandığı takdirde play-off'ta saha avantajını eline alacak. Bu yıl değişen statüye göre ligi üçüncü bitiren ekip doğrudan finale kalırken, play-off'un ilk turu ligi dördüncü ve beşinci sıradan bitiren takımların sahasında tek maç oynanacak. Yarı final ise çift maç olacak. Göztepe, Çaykur Rizespor beraberliği ile yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Son olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, sonraki periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. İyi bir seri yakalayan Göztepe 29 puan toplayıp play-off'a adını yazdırmayı başardı.

SAHA AVANTAJINI İSTİYOR

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu artık sıralamadaki yerlerini düşündüklerini söyledi. Tüm takımı kutlayan Özkayımoğlu, "Futbolcularımız hiç vazgeçmedi, taraftarımız hiç vazgeçmedi. Bu aile birlikteliği bize play-off'u getirdi. Ayak seslerimizi herkes duyacak. Göztepe'yi Süper Lig'e taşımayı istiyoruz. Bu takımı çıkaracağız. Bodrumspor maçını kazanıp play-off çeyrek finalinde ev sahibi konumuna geçmek istiyoruz. Çeyrek finalde tek maç oynanacak, bu maçı da muhteşem taraftarımızın önünde oynamayı çok istiyoruz. Ben tüm takımıma yürekten inanıyorum" dedi.