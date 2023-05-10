Süper Lig yolu Göztepe'den geçecek!
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ve Çaykur Rizespor haftaya Gürsel Aksel Stadı'nda adeta kader maçına çıkacak.
TFF 1. Lig'deki son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, 16 Mayıs Salı günü evinde rakibini yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın play-off oynamayı garantileyecek. Çaykur Rizespor ise İzmir'den 3 puanla ayrılması durumunda Yılport Samsunspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak. Geçen sezon Süper Lig'e birlikte veda eden iki takım yeniden devler arenasına bilet alabilmek adına son derece kritik haftaya girecek.
İLK MAÇTA TARİHİ SKOR
Ligde normal sezonun bitimine 2 maç kala bu hafta tüm gözler İzmir'de olacak. Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Süper Lig karşılaşması tarihe geçmişti. Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçı Göztepe, 7-1'lik skorla kaybetmiş, sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde iç sahadaki en farklı yenilgilerinden birini almıştı. Öte yandan Göztepe yönetimi salı günü saat 17.00'de oynananacak Çaykur Rizespor maçının saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Kurmaylar maç saatinin 19.00 ya da daha geç oynanması için girişimlere başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu