Süper Lig yolu Göztepe'den geçecek!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:05

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:05

TFF 1. Lig'deki son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, 16 Mayıs Salı günü evinde rakibini yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın play-off oynamayı garantileyecek. Çaykur Rizespor ise İzmir'den 3 puanla ayrılması durumunda Yılport Samsunspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak. Geçen sezon Süper Lig'e birlikte veda eden iki takım yeniden devler arenasına bilet alabilmek adına son derece kritik haftaya girecek.

İLK MAÇTA TARİHİ SKOR

Ligde normal sezonun bitimine 2 maç kala bu hafta tüm gözler İzmir'de olacak. Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Süper Lig karşılaşması tarihe geçmişti. Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçı Göztepe, 7-1'lik skorla kaybetmiş, sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde iç sahadaki en farklı yenilgilerinden birini almıştı. Öte yandan Göztepe yönetimi salı günü saat 17.00'de oynananacak Çaykur Rizespor maçının saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Kurmaylar maç saatinin 19.00 ya da daha geç oynanması için girişimlere başladı.