Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın, transfer için İstanbul'a geldiği iddiası

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:11

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Son olarak İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile görüşen Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için resmi teklifini yaptı. İddiaya göre, bonservisi Göztepe'de olan İrfan Can, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki ismin kiralanması için Göztepe ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Transfermarkt verilerine göre; 2 milyon Euro değer biçilen 24 yaşında ve 1.93 boyundaki kalecinin Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.