Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Mehmet Topal yemekte buluştu
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bir dönem sarı-lacivertli takımda top koşturan Mehmet Topal, akşam yemeğinde bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bir dönem sarı-lacivertli takımda da forma giyen Mehmet Topal ile bir araya geldi.
İki ismin buluştuğu yemekte, Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım ve eski Fenerbahçe iletişim sorumlusu Necati Mete de yer aldı.
Aziz Yıldırım'ın eşi Belgin Yıldırım, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal da iki isme yemekte eşlik etti.
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