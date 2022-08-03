Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan forvet müjdesi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın forvet transferi konusunda genç bir taraftara sosyal medya üzerinden gönderdiği mesaj gündemdeki yerini aldı.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer harekatı devam ederken Uğur Dündar'dan gelen transfer yanıtı camiada merak uyandırdı.
Kemoterapi gören bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadan muhabir Yağız Sabuncuoğlu'na gönderdiği "Kemoterapi alıyorum. Fenerbahçe'ye iyi bir forvet haberi ver de moral olsun ağabey, yaprak kımıldamıyor" mesajını gören Dündar, genç taraftara "Merak etme, çok az kaldı" dedi.
Uğur Dündar'ın bu kısa yanıtı camiada büyük yankı uyandırdı.
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