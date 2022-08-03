Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan forvet müjdesi!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:23

Fenerbahçe'de Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer harekatı devam ederken Uğur Dündar'dan gelen transfer yanıtı camiada merak uyandırdı.

Kemoterapi gören bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadan muhabir Yağız Sabuncuoğlu'na gönderdiği "Kemoterapi alıyorum. Fenerbahçe'ye iyi bir forvet haberi ver de moral olsun ağabey, yaprak kımıldamıyor" mesajını gören Dündar, genç taraftara "Merak etme, çok az kaldı" dedi.

Uğur Dündar'ın bu kısa yanıtı camiada büyük yankı uyandırdı.