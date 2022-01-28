Göztepe, kiralık olarak Avusturya'da forma giyen Şefik Abalı ile yolları ayırdı
Göztepe'nin sezon başında Wacker Innsbruck'tan geleceğe yönelik hamle olarak transfer edip henüz kamp döneminde Avusturya ekibi Amstetten'e kiraladığı Şefik Abalı ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, sezon başında Avusturya ekibi SKU Amstetten'e kiraladıkları genç oyuncu Şefik Abalı ile yolları ayırdıklarını bildirdi.
Aktuğ Sönmez, yaptığı açıklamada, Şefik Abalı'nın Avusturya'da yetişmiş ve profesyonel olmuş bir oyuncu olduğunu hatırlattı.
Kendisini sezon başında bedelsiz olarak kulübe kazandırıp gelişiminin devam etmesi için tekrar kiraladıklarını aktaran Sönmez, "Kiralık gittiği kulüpte fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kulübüyle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldılar. Şefik bundan sonraki futbol yaşantısını Avrupa’da sürdürmek istemesi sebebiyle kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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