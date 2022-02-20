Göztepe Kulübü Başkanı'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı
Süper Lig ekibi Göztepe, Başkan Mehmet Sepil’in koronavirüs PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil’e yapılan koronavirüs PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.
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