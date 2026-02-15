Göztepe'nin serisi 7 maça çıktı: İzmir'de puanlar paylaşıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.02.2026 19:39:00
Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta İzmir temsilcisi ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı. Konuk ekip ise 4 maç sonra ligde puan aldı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 41 puan, Kayserispor ise 16 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 75 Uğur Kaan Yıldız), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 75 Mohammed), Miroshi, Krastev, Janderson (Dk. 90 Arda Okan Kurtulan), Luiz (Dk. 55 Antunes)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 45 Katongo), Furkan Soyalp (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz, Benes (Dk. 55 Mendes), Ramazan Civelek (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Cardoso (Dk. 67 Chalov), Onugkha

Sarı kartlar: Dk. 36 Lis, Dk. 74 Bokele (Göztepe), Dk. 85 Onurcan Piri (Yedek kulübesinde) (Zecorner Kayserispor)

İlgili Konular: #göztepe #süper lig #kayserispor

