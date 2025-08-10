Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe Süper Lig'e 3 puanla başladı!

10.08.2025 22:13:00
Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. 

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. 

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI 

Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni sezona 3 puanla başladı. Çaykur Rizespor ise puanla tanışamadı. 

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

