Göztepe, Turgay Altay ile anlaştı
TFF 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen Göztepe'de teknik direktörlük görevi için geçen hafta anlaşma sağlanan Turgay Altay, imzayı attı.
Göztepe'de Sports Republic yönetimine devir işlemi sürerken 42 yaşındaki Turgay Altay, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Altay, ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon yine TFF 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nde yaşamıştı. Altay, Manisa FK ile çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet almıştı. Manisa'da 1.48 puan ortalaması yakalayan genç teknik direktörün UEFA Pro Lisansı bulunuyor. Bugün takımın başında ilk idmana çıkacak Altay, sosyal medya hesabında Gürsel Aksel Stadı'nda çektiği tribün fotoğrafını sarı-kırmızılı kalp ve İzmir'in incisi mesajıyla paylaştı.
2 TRANSFER İDDİASI
Futbol şubesini devralan Sports Republic'te şirketin baş gözlemcisi Roberto Gagliardi, Göztepe'de transferlere de başladı. Göz-Göz'ün İngiltere Championship ekibi Sunderland'ten 24 yaşındaki Kosovalı stoper Arbenit Xhemajli ve İtalya Serie B ekibi Citta Di'nin 24 yaşındaki Nijeryalı 10 numarası Kenneth Obinna Mamah'la anlaştığı iddia edildi.
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