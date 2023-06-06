Göztepe Voleybol, Miray Koç'u renklerine bağladı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe Voleybol, 24 yaşındaki Miray Koç’u kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:40
Göztepe Voleybol, Miray Koç'u renklerine bağladı
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TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, lige iddialı bir şekilde girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 

İzmir ekibi, geçen sezon Edremit Belediyesi Altınoluk formasını giyen 1.87 boyundaki Pasör Çaprazı Miray Koç’u kadrosuna kattığını açıkladı.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılılar, pasör çaprazı bölgesinde oynayan Miray Koç’u renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu oyuncu Miray Koç ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Miray Koç’a Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Edremit Belediyesi Altınoluk, Çanakkale Belediyespor, Turkuaz Seramik ve PTT Spor formalarıyla mücadele etti.


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