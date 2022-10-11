Göztepe'de Ali Akman ve Hasic forma bekliyor
Beşiktaş'tan Göztepe'ye transfer olan Ajdin Hasic ile Ali Akman İzmir ekibinde forma şansı bekliyor. Oyuncular için işler yolunda gitmiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay olarak geçip, pazar günü evindeki Tuzlaspor maçına hazırlanan Göztepe'de takımın hücumcuları Ali Akman ve Ajdin Hasic forma bekliyor.
Sezon başında büyük umutlarla Göz-Göz'e gelmesine rağmen geride kalan 7 maçın sadece 3'ünde oynayan Ali, hiç 11'de şans bulamadı. Yaşadığı sakatlıktan dolayı da maç kaçıran 22 yaşındaki golcü toplamda 39 dakika süre aldı.
Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak forvet Hasic de şu ana kadar istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Takıma en geç katılan oyunculardan olan 21 yaşındaki futbolcu yalnızca 2 müsabakada görev yapabildi.
Hasic, Boluspor deplasmanından oyuna ikinci yarıda girerken, 1-0 kazanılan Altınordu derbisine 11'de başladı. Ancak genç futbolcu o maçta da ilk yarı sonunda oyundan alındı. Hem Ali Akman hem de Hasic son Pendikspor sınavında ise görev yapmadı.
İki futbolcunun herhangi bir sakatlık probleminin bulunmadığı, Tuzlaspor maçında sahada olacakları bildirildi.
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