Göztepe'de iki futbolcu ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic ile Hertha Berlin'den transfer edilen Mesut Kesik ile yolların ayrıldığı öğrenildi.
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, iki futbolcusuyla yollarını resmen ayırdı.
Dış transferde ABD ekiplerinden Colorado Springs'ten forvet Michee Ngalina ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak golcü Ajdin Hasic ve Hertha Berlin'den gelen orta saha Mesut Kesik'le vedalaştı. Antalya kampına dahil edilmeyen iki oyuncunun da Göztepe macerası resmen sona erdi.
Ajdin Hasic (ortada)
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Büyük umutlarla Göztepe'ye gelen Hasic, bir türlü beklentileri karşılaşamadı. Sakatlıklar da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu 1'inci Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi. Hasic, ligde 147 dakika süre alırken sadece 1 defa gol sevinci yaşayabildi.
Mesut da istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Ligde 6, kupada 1 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, toplam 456 dakika sahada kaldı.
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