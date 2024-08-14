Göztepe'den 100. yıla özel forma: 'Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane'
Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, kulübün 100. yılına özel bir forma tasarladı.
Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, cumartesi günü güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçla bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşmaya hazırlanırken, kuruluşunun 100'üncü yılına gün saymaya da başladı.
100. YIL İÇİN ÖZEL FORMA
Temelleri 14 Haziran 1925'te atılıp 99'uncu yılını müthiş bir kutlamayla geride bırakan sarı-kırmızılılar, 2025'te kutlanacak 100'üncü yıla özel forma çıkardı. İlk kez Göztepeli ünlü aktör Rıza Kocaoğlu'nun giyerek tanıttığı formanın çok yakında taraftarla buluşacağı açıklandı.
Üzerinde kulübün ilk kadroları ve efsane futbolcularının yer aldığı 100'üncü yıl formasıyla ilgili sarı-kırmızılılardan, "Kurucularımıza, efsanelerimize, Göztepe'mizi var eden her bir mihenk taşına olan saygımızla… Çok yakında! Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane! 1925'ten beri İzmir'iz biz şerefle!" açıklaması yapıldı.
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