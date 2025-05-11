Göztepe'ye kendi evinde Hatayspor çelmesi!
Göztepe, Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Göztepe, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 1-0 öne geçti. Hatayspor, 27. dakikada Bilal Boutobba ile 1-1'lik eşitliği buldu.
HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI
Hatayspor, Carlos Strandberg'in 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Göztepe, ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor, altı mağlubiyetin ardından puan aldı.
Göztepe puanını 47 yaptı, Hatayspor 20 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Rizespor deplasmanına gidecek.
Etiketler: #göztepe #hatayspor #süper lig
Spor Haberleri
- Fatih Terim'in ekibinin 3 maçlık hasreti sona erdi!
- Solskjaer'den galibiyet açıklaması!
- Göztepe'den sürpriz puan kaybı!
- Beşiktaşlı golcüden gelecek açıklaması!
- İngiltere'deki dev maçta kazanan çıkmadı!
- Serdal Adalı'dan ilk açıklama!
- Crystal Palace, deplasmanda Tottenham'ı yıktı!
- Şampiyonluk sonrası ayrılık kararı!
- Beşiktaş'a iki kötü haber birden!
- Barcelona'dan El Clasico'da müthiş geri dönüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Terör örgütünün aldığı 4 karar'
- 'Fesih' beklenirken dikkat çeken adım
- Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
- CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi belli oldu!
- Ümit Özdağ'dan 'PKK Kongresi' açıklaması
- O şehirde fark 2 katı aştı!
- 12 yıl sonra aynı senaryolar
- İşte Çalık Holding'in vergi karnesi!
- 'Stratejik bir algı operasyonu, iç kliklere gözdağı...'
- Memuriyete yeni yaş şartı geliyor