Serge Gnabry'nin Dünya Kupası hayali suya düştü! Leroy Sane ayrıntısı...

22.04.2026 22:04:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki Alman oyuncu Serge Gnabry'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacağı duyuruldu.

Sakatlığı bulunan Alman futbolcu, Dünya Kupası'nı kaçıracağını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, açıklamasında, "Son birkaç gün zordu. Dünya Kupası hayalim sona erdi. Takımı evden destekleyeceğim" dedi.

Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta süre bulan Serge Gnabry, 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

Image

LEROY SANE AYRINTISI

Alman basını, geçen ay Alman Milli Takımı'nın olası Dünya Kupası kadrosunu değerlendirmiş ve sağ kanatta Galatasaraylı Leroy Sane ile birlikte Gnabry arasında rekabet olduğunu duyurmuştu.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray'dan Leroy Sane'nin Almanya ile Dünya Kupası'nda yer alması bekleniyor.

PAOK final serisinde avantajı kaptı! PAOK, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında kendi evinde ağırladığı Surne Bilbao Basket'i 79-73 mağlup etti.
Milli güreşçi Cengiz Arslan Avrupa üçüncüsü! Milli sporcu Cengiz Arslan, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki üçüncülük maçında karşılaştığı Hırvat Pavel Puklavec'i 7-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Galatasaray Daikin'de ayrılık resmen açıklandı! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin'de 26 yaşındaki orta oyuncu Ayçin Akyol, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını duyurdu.