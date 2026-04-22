Serge Gnabry'nin Dünya Kupası hayali suya düştü! Leroy Sane ayrıntısı...

Bayern Münih forması giyen Alman futbolcu Serge Gnabry, Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.

Sakatlığı bulunan Alman futbolcu, Dünya Kupası'nı kaçıracağını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, açıklamasında, "Son birkaç gün zordu. Dünya Kupası hayalim sona erdi. Takımı evden destekleyeceğim" dedi.

Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta süre bulan Serge Gnabry, 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

LEROY SANE AYRINTISI

Alman basını, geçen ay Alman Milli Takımı'nın olası Dünya Kupası kadrosunu değerlendirmiş ve sağ kanatta Galatasaraylı Leroy Sane ile birlikte Gnabry arasında rekabet olduğunu duyurmuştu.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray'dan Leroy Sane'nin Almanya ile Dünya Kupası'nda yer alması bekleniyor.