22.04.2026 21:57:00
PAOK final serisinde avantajı kaptı!

PAOK, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında kendi evinde ağırladığı Surne Bilbao Basket'i 79-73 mağlup etti.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK, sahasında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i 79-73 yendi.

PAOK Spor Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 43-35 üstünlükle girdi.

RÖVANŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan PAOK, üçüncü periyodunu 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 79-73 kazandı.

Yunanistan ekibinde Patrick Beverley, 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Justin Jaworski'nin 24 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Şampiyonun belirleneceği rövanş karşılaşması, 29 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

