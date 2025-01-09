Graham Potter yeniden Premier Lig'de!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:32

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:32

Julen Lopetegui ile yollarını ayıran West Ham United'da Graham Potter dönemi başladı.

Londra ekibinden yapılan açıklama Potter'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Graham Potter, kulübü hedefleri doğrultusunda ileriye taşımak için yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi" denildi.

"WEST HAM UNITED'DA HİSSETTİĞİM DUYGU BU"

Graham Potter, West Ham United'la sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirtip görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Potter, "Burada olmaktan mutlululuk duyuyorum. Benim için önemli olan doğru olduğunu düşündüğüm teklifin gelmesini beklemek ve doğru uyumu bulabileceğim bir kulüp olmasıydı. West Ham United'da hissetiğim duygu bu. Başkan ve yönetim kuruluyla takımı nasıl ileriye taşımak istediğimiz konusunda aynı görüşleri paylaşıyoruz" dedi.

İngiliz teknik direktör ayrıca, "West Ham United, Londra'nın kalbinde, muazzam taraftar kitlesine sahip bir kulüp. Kulüp son yıllarda çok fazla ilerleme kaydetti. Avrupa kupasını şans eseri kazanamazsınız. Bunun gerçekleşmesi için kulübün sağlam temellerinin olması gerekir ve şimdiki zorluk, bunu üstlenmek ve taraftarların gurur duyabileceği bir takım için sonraki adımları atmak" açıklamasında bulundu.

GRAHAM POTTER'IN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İsveç ekibi Östersund'da başlayan Graham Potter, burada yakaladığı başarının ardından Swansea City ile anlaştı.

49 yaşındaki teknik direktör 51 maçta Swansea City'nin başında yer alırken Premier Lig'e Brighton ile adım attı.

2022/23 sezonunda Chelsea, Graham Potter'ın serbest kalma bedelini ödeyip takımın başına getirdi. Chelsea'de 31 maça çıkan Potter, aynı sezon takımdan ayrıldı.

WEST HAM UNITED'IN DURUMU

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından David Moyes'la yollarını ayıran West Ham United yaz transfer döneminde yaptığı harcamaların karşılığını alamadı.

Teknik direktörlük görevi için Jule Lopetegui ile anlaşan Londra ekibi 20 maç sonunda 23 puan topladı.

Premier Lig'de 14. sırada bulunan West Ham United ligde bu sezon 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Bournemouth'u eleyen West Ham United, bir sonraki turda Liverpool'a farklı kaybedip turnuvaya veda etti.

İLK MAÇINA DEPLASMANDA ÇIKACAK

Graham Potter, West Ham United'daki ilk maçına yarın çıkacak.

West Ham United, F.A. Cup 3. tur mücadelesinde yarın Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın ardından West Ham United Premier Lig'de sırasıyla Fulham ve Crystal Palace'ı konuk edecek.