Manchester United'dan Macar sol beke kanca!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Bournemouth forması giyen Milos Kerkez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Manchester United, transfer çalışmalarına başladı.
Teamtalk'ta yer alan habere göre; İngiliz devi, Bournemouth forması giyen Milos Kerkez'i kadrosuna katmak istiyor.
50 MİLYON EURO İSTİYORLAR
İngiliz ekibi, 21 yaşındaki Macar sol bek için yaklaşık 50 milyon Euro istiyor. Haberde transferdeki en büyük engelin istenen bonservis ücreti olduğu yazıldı.
2023 yılında AZ Alkmaar'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilen genç oyuncu, bu sezon 20 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yaptı.
Etiketler: #milos kerkez #Bournemouth #manchester united
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