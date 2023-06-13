Gran Canaria ekonomik gerekçelerden dolayı Avrupa Ligi'ne katılmayacak

İspanya'nın Gran Canaria Basketbol Takımı, ekonomik gerekçelerden dolayı gelecek sezon için davetli olarak katılmaya hak kazandığı THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyeceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 08:12
Gran Canaria ekonomik gerekçelerden dolayı Avrupa Ligi'ne katılmayacak
Abone Ol google-news

Geride kalan sezonda 7Days Avrupa Kupası'nı finalde Türk Telekom'u yenerek kazanan Gran Canaria, bu başarısından dolayı gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Kanarya Adaları bölgesinin kulübü olan Gran Canaria'nın yönetim kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından ekonomik nedenlerden gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmama ve Avrupa Kupası'nda mücadele etme kararını oy birliğiyle aldığını duyurdu.

VALENCIA BASKET'E TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Gran Canaria, geçtiğimiz sezon 8,8 milyon Euro'luk bir bütçeyle mücadele etmişti.

İspanya anakarasına uçakla yaklaşık 3 saatlik bir uzaklıkta bulunan Gran Canaria, geçtiğimiz sezon İspanya Ligi ve Avrupa Kupası maçları için toplamda 121 bin kilometreden fazla yol kat etmişti.

İspanyol basını, Gran Canaria'nın kararının ardından THY Avrupa Ligi'nin gelecek sezon için Valencia Basket'e teklif götürülebileceğini iddia etti.


Gran Canaria Valencia Basket EuroCup THY Avrupa Ligi

İlgili Haberler

EuroLeague'de şampiyon Real Madrid! Olympiakos 78 - 79 Real Madrid (Maç sonucu)

EuroLeague'de şampiyon Real Madrid! Olympiakos 78 - 79 Real Madrid (Maç sonucu)
EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Sasha Vezenkov!

EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Sasha Vezenkov!
THY EuroLeague'de yılın savunma oyuncusu belli oldu!

THY EuroLeague'de yılın savunma oyuncusu belli oldu!

En Çok Okunan Haberler