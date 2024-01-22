Granada - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:45
Granada - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Alexander Reobasco'nun ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

GRANADA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

GRANADA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Martínez Munuera'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid ligde oynadığı son maçta Girona deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Granada ise deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 1-0 mağlup olmuştu.


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