Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Paco Lopez'in ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
GRANADA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.
GRANADA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 mağlup etmişti.
Granada ise Almeria deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.
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