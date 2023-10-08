Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:46
Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Paco Lopez'in ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

GRANADA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.

GRANADA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 mağlup etmişti.

Granada ise Almeria deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.


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