Granada - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. hafta maçında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:27
Granada - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Michel yönetimindeki Girona, deplasmanda Paco Lopez'in ekibi Granada ile karşılaşacak.

GRANADA - GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Los Carmenes Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

GRANADA - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Girona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.

Granada ise Real Sociedad deplasmanından 5-3'lük yenilgi ile ayrılmıştı.


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