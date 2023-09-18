Granada - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. hafta maçında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Michel yönetimindeki Girona, deplasmanda Paco Lopez'in ekibi Granada ile karşılaşacak.
GRANADA - GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Los Carmenes Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
GRANADA - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Girona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.
Granada ise Real Sociedad deplasmanından 5-3'lük yenilgi ile ayrılmıştı.
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