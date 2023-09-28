Granada - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:07
Granada - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, deplasmanda Paco Lopez'in ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

GRANADA - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

GRANADA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Victor Verdura'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Betis, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Cadiz ile 1-1 berabere kalmıştı.

Granada ise Las Palmas deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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