Granada - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, deplasmanda Alexander Medina'nın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Los Carmenes Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
SEVİLLA - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Sevilla, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Getafe'ye 3-0 mağlup olmuştu.
Granada ise Celta Vigo deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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