Granada - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:52
Granada - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, deplasmanda Alexander Medina'nın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

SEVİLLA - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Los Carmenes Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

SEVİLLA - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Sevilla, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Getafe'ye 3-0 mağlup olmuştu.

Granada ise Celta Vigo deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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