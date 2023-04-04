Grekoromen milli takım kadrosu belli oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular açıklandı.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 22:28
Grekoromen milli takım kadrosu belli oldu
Abone Ol google-news

Hırvatistan'da 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Zagreb'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda, grekoromen stilde 10 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Rıza Kayaalp (solda) ile Şeref Eroğlu (sağda)

Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcular şunlar:

55 kiloda Adem Burak Uzun (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 60 kiloda Kerem Kamal (İzmir Büyükşehir Belediyespor), 63 kiloda Mehmet Çeker (ASKİ), 67 kiloda Murat Fırat (ASKİ), 72 kiloda Selçuk Can (ASKİ), 77 kiloda Yunus Emre Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 82 kiloda Burhan Akbudak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 87 kiloda Ali Cengiz (ASKİ), 97 kiloda Metehan Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 130 kiloda Rıza Kayaalp (ASKİ).

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun Bolu Aladağ’da kamp yapan milli sporcuları ziyaret ettiği ve kadroya giren isimleri tebrik ettiği kaydedildi.


grekoromen güreş Avrupa Güreş Şampiyonası Zagreb

İlgili Haberler

Milli güreşçi Cansu Yılmaz, enkaz altındaki 17 saatini anlattı: 'Ölümü beklemek gibiydi'

Milli güreşçi Cansu Yılmaz, enkaz altındaki 17 saatini anlattı: 'Ölümü beklemek gibiydi'
23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa ikinci oldu

23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa ikinci oldu
23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

En Çok Okunan Haberler