23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa ikinci oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 08:09
23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa ikinci oldu
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23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda topladığı 129 puanla ikinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’te gerçekleştirilen organizasyonda 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı üçer gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

AZERBAYCAN ŞAMPİYON OLDU

Milli takımda 57 kiloda Tolga Özbek, 92 kiloda Muhammed Gimri ve 97 kiloda Oktay Çiftçi gümüş; 61 kiloda Emre Kural, 86 kiloda İsmail Küçüksolak ve 125 kiloda Efe Anıl Al ise bronz madalya kazandı.

Takım klasmanında Azerbaycan 140 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşırken, 125 puanlı Gürcistan ise üçüncü sırada yer aldı.


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