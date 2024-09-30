Griezmann'dan 33 yaşında milli takıma veda!
Antoine Griezmann, 33 yaşında Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Fransa Milli Takımı ile 137 maçta boy gösteren Antoine Griezmann, veda kararını resmen duyurdu.
GRIEZMANN'DAN MİLLİ TAKIMA VEDA
Griezmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 137 maçta forma giydi ve 44 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. 2016'da Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Griezmann Fransa U19 Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonası kazandı.
Etiketler: #Antoine Griezmann #Fransa milli takımı #veda
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