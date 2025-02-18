G.Saray, Ç.Rize’yi 2-1 yenip F.Bahçe derbisi öncesi farkı yeniden 6 yaptı: Kurtarıcı Osimhen

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

Cim-Bom’a 3 puanı getiren isim ve maçın kahramanı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı forvet, 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Rize 54’te Sowe ile skoru 1-1 yaparken 86. dakikada Osimhen yine sahne aldı.

25 yaşındaki santrfor kafayla topu ağlara yollayıp G.Saray’ı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Osimhen bu sezon ligdeki 14. golünü attı. Sarı-Kırmızılılar, 24 Şubat’ta evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

G.Saray ligde son 24 maçında mağlup olmadı. 78. dakikada Rizeli Olawoyin’in Sara’ya müdahalesinde G.Saray penaltı bekledi, hakem Zorbay Küçük devam ettirdi, VAR’dan izleme tavsiyesi gelmedi.

Karadeniz ekibi, G.Saray’ın golünde Osimhen’in Alikulov’a faul yaptığı itirazında bulundu. Hakem Küçük golü verdi.