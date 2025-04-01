Guardiola açıkladı: Erling Haaland'dan kötü haber!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bournemouth maçında sakatlanan Erling Haaland'ın uzun süre forma giyemeyeceğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de sahasında Leicester City'yi konuk edecek Manchester City'ye Erling Haaland'dan kötü haber geldi.
Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Pep Guardiola, F.A. Cup çeyrek finalinde Bournemouth'la oynanan maçta sakatlanan Erling Haaland'ın uzun süre forma giyemeyeceğini açıkladı.
Guardiola açıklamasında, "Bu sezon sakatlık yaşayan tüm oyuncular ve Erling için çok üzgünüm. Bu yüzden en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Doktorlar bana 5-7 hafta arasında bir süre olduğunu söylediler. Umarım sezon sonuna ve Kulüpler Dünya Kupası'na hazır olur" dedi.
NTV Spor'da yer alan habere göre Erling Haaland, 5 hafta sonra forma giymesi halinde 10 Mayıs'taki Southampton maçına hazır olacak. Sakatlığının 7 haftaya uzaması halinde ise olası bir F. A Cup finalinde (17 Mayıs) oynaması tehlikeye girebilir.
Manchester City'nin fikstürü şöyle:
Manchester City - Leicester City | 2 Nisan
Manchester United- Manchester City | 6 Nisan
Manchester City - Crystal Palace | 12 Nisan
Everton - Manchester City | 19 Nisan
Nottingham Forest - Manchester City | 26 Nisan (FA Cup yarı final)
Manchester City - Wolves | 2 Mayıs
Southampton - Manchester City | 10 Mayıs
Manchester City - Bournemouth | 18 Mayıs
Fulham - Manchester City | 25 Mayıs
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