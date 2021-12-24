Guardiola, Ferran Torres transferini duyurdu! Barcelona'ya gidiyor...

24 Aralık 2021 Cuma, 10:13

Premier Lig'de Leicester City ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Barcelona'ya transferi gündemde olan Ferran Torres'in takımdaki geleceği hakkında konuştu. Guardiola, anlaşmanın çok yakın olduğunu belirterek, "Anlaşmanın çok yakın olduğunu duydum. Henüz resmi bir şey yok. Görüşmeler sürüyor, kulüp onayladığında transfer kesinleşecek.

"ONA GİDEBİLİRSİN DEDİM"

Barcelona ve Real Madrid sizi istediğinde hayır demenin zor olduğunu biliyorum. Benimle görüşüp, gitmek istediğini söylediğinde, ona gidebilirsin dedim. Oyuncularımın mutluluğunu istiyorum. Mutlu değilsen ayrılmak zorundasın. Başkanların ve CEO'ların 'hayır kalmalısın' dediği bir kulüp değiliz." şeklinde konuştu.

BARÇA 50 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Ferran Torres, sakatlığı nedeniyle Ekim ayından bu yana İngiliz ekibinde forma giyemiyordu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona futbolcu için 50 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.



