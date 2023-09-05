Guardiola için sürpriz iddia: İngiltere'nin başına geçebilir!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:32

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:40

İngiltere Milli Takımı için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Daily Mail'in haberine göre, EURO 2024'ün ardından Gareth Southgate'in ayrılığını göz önünde bulunduran İngiltere Futbol Federasyonu'nun Pep Guardiola'yı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Haberde, Guardiola'nın Manchester City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmasının bir engel olabileceği aktarılırken Southgate'in 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar görevinde kalabileceği de kaydedildi.

2016 yılından bu yana İngiltere Milli Takımını çalıştıran Gareth Southgate, takımıyla 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynamıştı.

İngiltere Milli Takımı için daha önce Eddie Howe, Mauricio Pochettino ve Graham Potter'ın adı gündeme gelmişti.