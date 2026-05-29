Guardiola'nın ekibinde de görev almıştı: Beşiktaş'ta teknik direktör için rota Portekiz

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Teknik direktör konusunu bir an önce çözüp gelecek sezonun transfer ve kadro planlamasına başlamak isteyen siyah-beyazlı ekipte gündeme gelen son aday Portekiz Ligi takımlarından Braga'yı çalıştıran Carlos Vicens oldu.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ ADAY

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, uzun yıllar Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan Vicens'i yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktörü gündemine dahil etti.

CARLOS VICENS'İN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İspanya'da CE Santanyi takımında başlayan Carlos Vicens, sonrasında CD Llosetense'de yardımcı antrenörlük yaptı.

Manchester City'ye 2017'de imza atan Vicens, ilk olarak altyapıda görev aldı ve U18 takımında çalıştı. Ardından A takıma dahil olan İspanyol antrenör, kulüp tarihine geçen ve Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ın kazanıldığı 2022/23 sezonda Pep Guardiola'nın ekibinde yer almıştı. Vicens, 2021-2025 yılları arasında Guardiola'nın yardımcılarından biri olarak Manchester City'de çalıştı. Manchester City bu başarıyla bir sezonda üçleme yapan Avrupa'daki sekizinci takım olmuştu.

Geçtiğimiz yıl İngiliz ekibinden ayrılarak Braga'ya imza atan Vicens, takımıyla bu sezon Portekiz Ligi'ni dördüncü sırada tamamlarken UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı.

GÖRÜŞÜLEN DİĞER ADAYLAR

Beşiktaş'ta daha önce Portekiz'de Filipe Luis'le görüşmüş ancak Brezilyalı çalıştırıcı Monaco'yla anlaşmıştı.

West Ham United, Premier Lig'den düşülmesine rağmen Nuno Espirito Santo ile yola devam edileceğini açıklarken PAOK'la sözleşmesi devam eden Razvan Lucescu'nun ise şu an için ayrılığı düşünmediği için Beşiktaş'ı reddettiği aktarıldı.

Öte yandan Dino Toppmöller'in adaylar arasındaki yerini koruduğu ancak Bundesliga'dan teklifler olmasının siyah-beyazlıların işini zorlaştırdığı ifade edildi.