Teknik direktör arayışları sürüyor... Beşiktaş'ta yeni hoca adayı!

27.05.2026 18:27:00
Cumhuriyet Spor
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta yeni bir isim ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktörlük koltuğunu bir an önce doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.

FILIPE LUIS'DEN YANIT

Bu doğrultuda en çok uğraşılan isimlerden biri olan Filipe Luis, bugün basına yansıyan haberlere göre Bayer Leverkusen ile görüşmeye başladı.

İddiaya göre Brezilyalı çalıştırıcı, Kasper Hjulmand ile yollar ayrıldıktan hemen sonra resmi olarak açıklanabilir.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF

Filipe Luis'den istediğini alamayan siyah-beyazlı yönetimin rotasını değiştirdiği ifade edildi.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'in Filipe Luis'e olan ilgisinin ardından Beşiktaş, Razvan Lucescu üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

YUNANİSTAN'DA 4 KUPA KAZANDI

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rumen teknik direktör, iki farklı dönemde çalıştığı Yunan ekibiyle 2 Yunanistan Süper Ligi ve 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Razvan Lucescu #Önder Özen

