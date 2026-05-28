Beşiktaş'ın gündemindeydi: Filipe Luis'in yeni takımı belli oluyor

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da teknik direktörlük görevi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransız ekibi, Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, son dönemde adı birçok kulüple anılan Filipe Luis için Monaco yönetimi perde arkasında yürüttüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Brezilyalı çalıştırıcının görevi kabul ettiği ve tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalanması beklenirken, transfer sürecini kulübün sportif direktörü Thiago Scuro'nun yönettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Öte yandan Filipe Luis'in adı bir süredir Beşiktaş ile de anılıyordu. Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer alan genç çalıştırıcının Monaco'ya gitmeye karar verdiği aktarıldı.