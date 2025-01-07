Guardiola'dan eski yıldızına kanca!
Manchester City, sürpriz bir transferle eski bir oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, eski oyuncusu için sürpriz bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Sport Bible'ın haberine göre; Pep Guardiola, eski öğrencisi Leroy Sane'yi kadrosunda tekrar görmek istiyor.
BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR
Bayern'de sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Leroy Sane'yi gündeminde tutan tek takım ise City değil.
Manchester United, Liverpool, Chelsea ve Galatasaray da Alman futbolcu ile yakından ilgileniyor.
TRANSFER KONUSUNDA EMİN DEĞİL
Söylentilerin devam etmesine rağmen Guardiola, City'nin yeni transferler yapıp yapmayacağından emin olmadığını itiraf etti ve sezon ortasında piyasanın ne kadar zor olabileceğini belirtti.
Kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında transfer konusu hakkında emin olmadığını belirten Katalan teknik adam, "Kolay değil, kolay olmayacak. Belki imzalarız, belki de kimseyle anlaşmayız. Bu yüzden bence kulüp akıllıca davranmalı, bunu sırf oyuncu almak için yapmamalı. Elbette içinde bulunduğumuz durum sakatlıklar nedeniyle kulüp transfer yapmak zorunda. Ancak bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum" açıklamasında bulundu.
SANE'NIN PERFORMANSI
Leroy Sane, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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