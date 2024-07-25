Guela Doue'nin yeni takımı belli oluyor!

Galatasaray ile anlaşma sağlayamayan Guela Doue'nin, Strasbourg'a transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:25
Guela Doue'nin yeni takımı belli oluyor!
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Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni takımı belli oluyor.

Footmercato'da yer alan habere göre; Strasbourg, Guela Doue transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sağ bekin, Strasbourg'tan gelen teklifi kabul ettiği ve sağlık kontrollerinden geçmek için şehre gittiği kaydedildi.

Guela Doue için Strasbourg'un 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

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Öte yandan, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayıran Strasbourg'un geçen sezon Hull City'i çalıştıran Liam Rosenior ile de anlaşma sağladığı belirtildi.

26 MAÇTA 4 ASİST YAPTI

Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı ve 4 asist yaptı.


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