Guela Doue'nin yeni takımı belli oluyor!
Galatasaray ile anlaşma sağlayamayan Guela Doue'nin, Strasbourg'a transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.
Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni takımı belli oluyor.
Footmercato'da yer alan habere göre; Strasbourg, Guela Doue transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sağ bekin, Strasbourg'tan gelen teklifi kabul ettiği ve sağlık kontrollerinden geçmek için şehre gittiği kaydedildi.
Guela Doue için Strasbourg'un 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ HULL CITY'DEN
Öte yandan, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayıran Strasbourg'un geçen sezon Hull City'i çalıştıran Liam Rosenior ile de anlaşma sağladığı belirtildi.
26 MAÇTA 4 ASİST YAPTI
Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı ve 4 asist yaptı.
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