Guillermo Ochoa'dan Dünya Kupası kararı! Tarihi başarının peşinde...

30.04.2026 20:39:00
AEL Limassol forması giyen 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın ülkesinin milli takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak ulaşılması zor bir başarıya imza atacağı kaydedildi.

Guillermo Ochoa, Dünya Kupası tarihinde iz bırakmak ve ardından kramponlarını asmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Guillermo Ochoa, Meksika ile Dünya Kupası kadrosunda yer alacak ve turnuvanın ardından hem kulüp hem de milli takım kariyerini noktalayacak.

ALTINCI KEZ DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYOR

Deneyimli kaleci, bu turnuvayla birlikte altıncı Dünya Kupası'na katılarak tarihi bir başarıya imza atacak. Ochoa, 2006'dan bu yana düzenlenen tüm turnuvalarda yer aldı ve bu alanda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi gibi isimlerle aynı çizgide yer alacak.

Ochoa, 2006 Dünya Kupası'na Almanya'da üçüncü kaleci olarak katılmış ve forma giymemişti. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda ise ikinci kaleci olarak kadrodaydı ancak Oscar Conejo Perez'in gerisinde kaldığı için yine sahaya çıkamamıştı. 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında ise Meksika'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

İlgili Haberler

Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama!
Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle aldığı cezayı duyurdu. Fenerbahçe Kulübü ise cezaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Mert Hakan Yandaş da cezaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Derbide kırmızı kart görmüştü: Fenerbahçeli Ederson'un cezası belli oldu!
Derbide kırmızı kart görmüştü: Fenerbahçeli Ederson'un cezası belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un cezasını duyurdu.
KAP'a bildirildi: Trabzonspor'un borcu belli oldu!
KAP'a bildirildi: Trabzonspor'un borcu belli oldu! Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 dönemine ait borcunu bildirdi.