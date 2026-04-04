Günay Güvenç: '4. şampiyonluğumuz ağır gelebilir ama...'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Maç boyunca Trabzonsporlu taraftarlar Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Maçın ardından konuşan Günay Güvenç, milli kaleciye destek verdi.

"Galatasaray, bugünü unutmaz. Herkes bir yere yazsın" diyen Günay Güvenç, "Bugün bize yaşatılanları sahada şampiyon olarak vereceğiz. Biz her şeyin farkındayız. Bugün VAR'a gidilen pozisyonun da farkındayız. Bize bugün küfürler edildi. Kötü davranıldı. Biz bunun karşılığını şampiyon olarak vereceğiz. Her şeyin zamanı var. Tehdit olarak algılanmasın. Biz her maç sahada cevap vereceğiz. Belki 4. Şampiyonluğumuz ağır gelebilir bu ülkeye ama biz çıkıp 4. kez üst üste şampiyon olacağız bunu bilsin herkes!" şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır'a gösterilen tepkiyi kınayan tecrübeli eldiven, "Bugünle ilgili birkaç konu var. 13 senedir Türkiye’deyim. Beni tanırsınız. Konuşmayı da fazla beceremem aslında. Klişeden kaçmayı seven bir insanım. Klişe konuşmak da bana yakışmıyor. Maçın birkaç gün öncesine gelmek istiyorum. Kalecimiz Uğurcan’a ve ailesine yapılanları, bu milli duyguları yoğun yaşadığımız bir haftada ve Uğurcan’ın performansı ortadayken ailesine karşı yapılanları kınıyorum. Futbolu futbol olarak görmek lazım" ifadelerini kullandı.