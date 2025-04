Günay Güvenç'ten Fernando Muslera sözleri: 'Keşke önceden...'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 23:49

Güncelleme: 08.04.2025 - 23:49

Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Kemerburgaz Tesisleri'nde kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu.

Günay Güvenç'in açıklamaları şu şekilde:

"Florya'dan sonra, yıllar içinde çok kupa kazanılan bir tesisten buraya geçtik. Her şey burada hazır. Oyuncu grubu olarak çok mutluyuz. Burada yeni tarihler yazmak istiyoruz. Bizim için her şey burada, bütün imkanlara sahibiz. Artık her şey bizim elimizde."

"SOYUNMA ODASI TAKIMIN KALBİ"

"Benim en çok değer verdiğim noktalardan bir tanesi. Soyunma odası, futbolcuların ya da bir ailenin yatak odası gibidir. Burada çok şey yaşıyoruz. Genelde 28 futbolcu var, maç günleri 21 futbolcu oluyor. Bir soyunma odası hiçbir zaman yüzde yüz mutlu olmaz. Kazanınca daha mutlu olur soyunma odası. Burada özellikle karşılıklı birbirimizi görmemiz çok önemli. Benim için çok önemli noktalardan biri. Bir futbol takımının başarısı burada başlıyor. Soyunma odası gerçekten bir takımın kalbi."

"En çok zorlandığım yerlerden biri kendimi hazır tutma. Yeni bir alan yarattım kendime, hazır tutma alanı. Bunun da detayları var. Detaylar çok önemli. Öğrendim bunları yıllar içinde. Onların peşinden gidiyorum ve bana yararlı olduğunu düşünüyorum. Pozitif biriyim. Negatif enerjisi insanları etrafımda bulundurmam. Psikolojik desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolculara tavsiye ediyorum. Ama ülkemizde bazen bu destek farklı görülüyor. Bence oraya gitmek güçlü olmak demektir. Zaafını, neye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Ben yıllardır alıyorum. Etrafımdaki insanlara çok önem veriyorum. Az önce söylediğim gibi, kendi alanım var. Orada kendimle ilgili farklı şeyler de uyguluyorum. Öyle kendimi hazır tutuyorum hep ama zor, kolay değil."

FERNANDO MUSLERA SÖZLERİ

"Burası da bizim ikinci kalbimiz. İki kalbimiz var. Biri saha içinde biri saha dışında. Zeminin de önemini her futbolcu bilir. Özellikle biz kaleciler yere düştüğümüz için daha çok hissediyoruz. Burada müthiş imkanlarımız var artık. Özel bir kaleci bölümü de var. Biz kaleciler sahayı çok yıprattığımız için özel bir yerimiz var. Sahamız müthiş. Dediğim gibi her şey biz futbolculara bağlı."

"Muslera'ya yayın süresi yetmez. Keşke önceden birlikte çalışsaydık. Son iki senedir birlikteyiz. Bana çok şey katıyor. Beni hep destekledi, ben de aynı şekilde. Birbirimize çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. O da, "Keşke önceden gelseydin" diyor. Çok büyük saygı duyuyorum. Yıllarını buraya vermiş, bir ömrü buraya vermiş bir kaptandan, kaleciden bahsediyoruz. Onca zafer, onca hikaye, birikmiş şeyler var. Futbolda bazı şeyler çabuk unutuluyor. Onun adına biraz üzülüyorum. Kendisiyle çalışmaktan gururlu ve onurluyum. Kendisinden çok şey öğrendim. İnşallah onunla birlikte, hep beraber yine bu sene 25. şampiyonluğumuzu kutlayacağız."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"2016'da Göztepe'de birlikte çalıştık. Kulübe yeni gelmişti, ben de yeni transfer olmuştum. Benim için düşüncesi vardı, bana ilettiler. Benim için doğru olduğunu düşünerek Göztepe'de birlikte çalıştık. Okan Hoca ve ekibi ile birlikte o zaman tanıştık. Ekibi zaten yüzde 80-90 aynı. Yıllara dayanan bir ilişkimiz vardı. Sonra kısmet oldu, nasip oldu ve burada tekrar buluştuk."

"Artık bu sezonun sonuna doğru geldik. Önümüzde alacağımız iki kupa var. Biri şampiyonluk, 5. yıldız. Diğeri de Türkiye Kupası. Kenetlenelim her zamanki gibi. Bizi yalnız bırakmıyorlar, bırakmayacaklar. Hep birlikte bu iki kupayı alalım. Sonunda hep birlikte bir kutlama yapıp yeni sezona gireriz. Dileğim bu şekilde."