Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung Fenerbahçe kancası

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:20

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.

Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Cho Gue Sung'a talip oldu.

K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarsan Sung, bunun yanında 5 de asist yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkan Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro.

FENERBAHÇE'YE BİR KİM DAHA

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim olduğu aktarıldı.



Sarı-lacivertli takımın FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da ifade edildi.