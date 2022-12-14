Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung Fenerbahçe kancası
İskoç basını Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Güney Koreli forvet Cho Gue Sung ile ilgilendiğini öne sürdü.
Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.
Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Cho Gue Sung'a talip oldu.
K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarsan Sung, bunun yanında 5 de asist yaptı.
2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkan Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro.
FENERBAHÇE'YE BİR KİM DAHA
Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim olduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertli takımın FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da ifade edildi.
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