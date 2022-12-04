Güney Koreli Kim Min-Jae'den sakatlık açıklaması!
Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Brezilya ile oynayacakları Dünya Kupası maçında sahada olmak istediğini söyledi.
Güney Kore forması giyen stoper oyuncusu Kim Min-Jae, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynayacakları son 16 turu karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, "Daha kötü bir sakatlığım olsa bile Brezilya'ya karşı sahaya çıkmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" dedi.
Portekiz maçında oynayamadığı için üzüntüsünü de dile getiren Güney Koreli savunma oyuncusu, "Portekiz maçında oynayamadığım için çok üzüldüm. Sakatlıklar beni etkiledi ve yüzde yüz değildim. Bu nedenle teknik heyet, bu kadar önemli bir karşılaşmada risk almadı" ifadelerini kullandı.
Güney Kore, Brezilya ile 5 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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