Güntekin Onay'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak Exxen paylaşımı: Maç izleyemiyorum

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:07

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan karşılaşmaları izleyemediğini belirten beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

"ACUN DOSTUM KIZIYOR DA ŞU AN MAÇ İZLEYEMİYORUM"

Güntekin Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok." ifadelerini kullandı.

Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok. pic.twitter.com/gjJvyVnK97 — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) February 15, 2022

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLARDI

Güntekin Onay daha önce de Exxen'e üye olamadığını belirterek sitem etmişti. Onay sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor!" demişti.

Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. @exxentr 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor ! — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) September 14, 2021

"TEKNİK SORUNUMU KİŞİSEL ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM"

Güntekin Onay ise daha sonra yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın meseleyi kişiselleştirmesine şaşırdığını belirterek, Exxen ile ilgili yaşadığı sorunun halledildiğini duyurarak, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağ olsunlar. Halloldu." ifadelerini kullanmıştı.