Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyacanı devam ediyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında deplasmanda Willy Sagnol'un ekibi Gürcistan ile karşılaşacak.
GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
İspanya, gruptaki son maçında İskoçya'ya deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.
Gürcistan ise İskoçya deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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