Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:56
Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyacanı devam ediyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında deplasmanda Willy Sagnol'un ekibi Gürcistan ile karşılaşacak.

GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

İspanya, gruptaki son maçında İskoçya'ya deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

Gürcistan ise İskoçya deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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