Gürcistan, Makedonya'yı 2 golle geçti!
UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar C Ligi Grup 4'te Gürcistan ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Gürcistan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dkaikada Bojan Miovski (kendi kalesine) ve 64. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı.
Kuzey Makedonya'da Ezgjan Alioski ve Eljif Elmas 90, Enis Bardhi 84 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Gürcistan, 10 puana yükseldi. Kuzey Makedonya 7 puanda kaldı.
Grupta bir sonraki haftada Gürcistan, Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak. Kuzey Makedonya, sahasında Bulgaristan'ı ağırlayacak.
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